Loet Schreibers - Camjo Baksteen

Ik ben Loet Schreibers (hij/hem) Mijn leeftijd is 19 jaar Ik woon in Haarlem Mijn functie bij de Academy is Camjo BAKSTEEN

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is Met het hele team gezellig op pad om items te filmen. Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Hoe ik steady kan filmen terwijl ik de slappe lach heb.

Wat is jouw guilty pleasure? Als vegetariër kijken naar kook-videos over vleesgerechten.

Wat is je grootste droom? Dat mijn wil om de wereld rond te reizen kan combineren als camjo.

Ik kan uren praten over Films, ik spendeer dagelijks tijd op letterboxd / IMDB.