Lise Lathouwers - Redacteur Nieuws BV Gisteren • leestijd 1 minuten • bewaren

Ik ben Lise Lathouwers aka Tante Lies

Mijn leeftijd is 25 lentes

Ik woon in de stad van de verrukkelijke Bossche bol

Mijn functie bij de Academy is redacteur bij De Nieuws BV (NPO Radio 1)



Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is om ook eens aan de slag te mogen bij de redactie van andere (radio)programma’s of om eens van functie te veranderen. Bijvoorbeeld een dagje meelopen als regisseur of producer.

Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is mijn eigen journalistieke stijl en kernwaarden.