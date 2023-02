Juan Visser - Redacteur YouTube Hub

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is De borrels Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Alles! Alle kneepjes van het vak, alles over BNNVARA en ook alles over de televisiewereld en “Hillywood”.

Wat is jouw guilty pleasure? Korfbal?

Wat is je grootste droom? Ik heb er meerdere! Maar momenteel is het een droom van mij om een serie bedacht te hebben – of aan te hebben meegewerkt – die niet alleen een succes is, maar ook bijdraagt aan meer diversiteit en representatie in het medialandschap.

Ik kan uren praten over Muziek! En dan niet alleen over welke liedjes ik leuk vind, maar ook over de bijbehorende albums en op welke gebeurtenissen uit de artiest diens leven ze zijn voortgekomen, etc etc. Ik vraag dus ook op een eerste date niet wat je sterrenbeeld is maar wat je Spotify Stats zijn…