Job Zwamborn - Camjo Spuiten & Slikken

Ik ben Job Zwamborn Mijn leeftijd is 23 Ik woon in Utrecht Mijn functie bij de Academy is Camjo bij Spuiten & Slikken

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is Meewerken aan documentaires en dan vooral achter de camera. Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Als allermeest om een betere cameraman te worden en daar dus vooral veel uren mee te maken maar daarnaast ook heel het proces leren kennen rondom het maken van media.

Wat is jouw guilty pleasure? Urenlang naar goedkope vliegtickets zoeken naar de meest obscure landen waar ik toch niet heen ga. En als ik er echt lekker in zit, dan zoek ik er ook nog een leuke Airbnb bij.

Wat is je grootste droom? Een documentaire onder mijn naam op nationale televisie.

Ik kan uren praten over Quantummechanica. Nee grapje, echt simpele dingen zoals muziek, films, verre landen en eten.