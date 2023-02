Jelke Kramer - Redacteur Producer Radio

Ik ben: Jelke Kramer (she/her) Mijn leeftijd is: 26 Ik woon in: Amsterdam Mijn functie bij de Academy is: radio redactie (vanaf maart 2023)

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is: Dat ik bij de radio aan de slag mag en dingen mag maken en heel veel kan leren. Dat ik kan meewerken aan wat de luisteraar hoort, vind ik fantastisch. Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is: Echt van alles! Hoe ik een goede reportage of een goed item kan maken, wat er gebeurt vóór de uitzending, maar ook tijdens enz......

Wat is jouw guilty pleasure? Ik ga dus heel goed op het kijken van filmpjes waar mensen magneetvissen. Dan halen ze soms ineens een kluis of pistool uit de gracht! Ik ben dan benieuwd naar het verhaal erachter.

Wat is je grootste droom? Om ooit op het podium van een groot festival te staan.

Ik kan uren praten over: Fred Again.. zijn optredens en albums. Eigenlijk over muziek in het algemeen.