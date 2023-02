Femke Boonstra - Redacteur Producer Radio

Ik ben Femke Annemare Boonstra Mijn leeftijd is 20 jaar Ik woon in Den Haag Mijn functie bij de Academy is Radioproductie en redactie

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is Het maken van mooie, waardevolle, producties. Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is De productie van radioshows zelfstandig kunnen uitvoeren en stiekem ook een beetje het overkomen van mijn bel angst.

Wat is jouw guilty pleasure? Ketchup, dat moet echt overal op.

Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom zou zijn om toch uiteindelijk een eigen radioprogramma te hebben, met kunst, cultuur en heeeerlijke 60’s, 70’s, 80’s muziek.

Ik kan uren praten over Ik kan uren praten over spiritualiteit, tarot, stenen, het heelal, de dood en alles (al dan niet) daarna.