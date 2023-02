Elroy Stam - Camjo Baksteen

Ik ben : Elroy Stam (hij/hem) Mijn leeftijd is: 20 jaar Ik woon in: Amersfoort Mijn functie bij de Academy is: Camjo bij BAKSTEEN

Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is: Om de BAKSTEEN-presentatoren de meest verschrikkelijke dingen te laten doen, terwijl ik lekker achter de camera sta. Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is: Leren aanpakken! Nieuwe dingen kunnen gigantisch wennen zijn, maar kom op. Niet twijfelen maar aanpakken.

Wat is jouw guilty pleasure? Snapchat-vlogjes maken.

Wat is je grootste droom? Video’s kunnen maken die over honderd jaar nog steeds bekeken worden.

Ik kan uren praten over: De meest uiteenlopende avonturen die ik soms meemaak.