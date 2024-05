Bij BNNVARA zijn wij altijd op zoek naar nieuw talent. Daarom hebben we de BNNVARA Academy, een opleidingstraject speciaal voor de grootste mediatalenten die het verschil willen maken. In een halfjaar tijd worden jonge talenten klaargestoomd tot mediaprofessionals.

Cameraregisseur bij Academy Video 25-04-2024 • leestijd 3 minuten • 321 keer bekeken • bewaren

Camera Regisseur BNNVARA Academy Video (regie, edit en camera)

Tijdens het Academy traject word je in zes maanden opgeleid tot regisseur. Hoogwaardige content maken leer je niet uit een boekje: je leert het door het te doen, het nog een keer te doen, en daarna nog een keer. Je maakt fouten, je leert ervan en gaat opnieuw het veld in met je camera en microfoon. Zo hebben wíj het geleerd en zo ga jij het ook leren. Je maakt hier iedere week een productie, week na week. Ieder item wordt voor, tijdens en na het maken begeleid en onder de loep genomen. Je ontvangt uitgebreide feedback van professionele makers. Net zolang totdat het beter wordt.

Wat ga je leren?

▸ Je leert de Sony-camera’s FS5 & FS7 nog beter hanteren.

▸ Je leert denken in beeldcompositie, toon en tempo, montage, stijlvormen, tone of voice, storytelling en format.

▸ Je leert, als je dit nog niet in de vingers hebt, editen in Première.

▸ Je leert om de presentator en gasten op locatie aan te sturen.

▸ Je leert om ten alle tijden de verhaallijn in de gaten te houden.

▸ Je leert om oog te hebben voor detail en om het verhaal zo goed mogelijk beeldend te vertellen.

Herken jij jezelf in dit profiel?

▸ Je hebt ervaring met het editen en draaien van inhoudelijke video’s.

▸ Je hebt ervaring met het draaien op Sony-camera’s FS5 & FS7.

▸ Je wil verhalen vertellen die mensen iets laten denken en/of voelen.

▸ We bieden jou de middelen, het platform en de kennis die je nodig hebt om hele mooie items te maken, maar jij moet deze kans met beide handen aan willen pakken. De drive om het te gaan maken bij BNNVARA moet vanuit jou komen.

▸ Je houdt ervan om in teamverband te werken, om samen een zo goed mogelijk product te maken.

▸ Je kunt omgaan met feedback en kritiek. Feedback, en dus kunnen incasseren, hoort bij het vak. De feedback is altijd constructief.

▸ Je wilt samen met BNNVARA een bijdrage leveren aan een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Wat wij jou bieden?

▸ Een vrije werkplek om jouw visie en talent te ontwikkelen.

▸ Een waanzinnig enthousiast team.

▸ Begeleiding door professionele makers.

▸ Een voet tussen de deur van een van de grootste omroepen van Nederland en de mogelijkheid om mensen uit het vak te leren kennen.

▸ Uitdagend en variërend werk. Geen dag is hetzelfde!

▸ Een gevarieerde en prikkelende omgeving met borrels en andere sociale activiteiten.

Vergoeding

Talenten van de Academy krijgen een standaard leerwerkvergoeding van €1349,- per maand. Reiskosten worden niet vergoed voor zover deze gedekt worden door je OV-kaart. Kosten die buiten deze OV-kaart om gemaakt worden, worden vergoed op basis van 2e klasse Openbaar Vervoer.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.

BNNVARA hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit. BNNVARA heeft als missie zich in te zetten voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. BNNVARA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen en daar maken we ons hard voor. We nodigen iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, geboorteplaats, levensovertuiging, (fysieke) uitdaging, gender, seksuele oriëntatie en andere kenmerken. Herken je jezelf in de functie-eisen? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Over BNNVARA Academy

De BNNVARA Academy is dé snelste route naar een carrière in de media. Bij de Academy, het leer-werktraject van de omroep, worden jonge talenten in een halfjaar klaargestoomd tot mediaprofessionals.