Bente van Wamel - Redacteur Producer Radio

Ik ben Bente (van Wamel) zij/haar Mijn leeftijd is 25 jaar Ik woon in Nijmegen Mijn functie bij de Academy is Radio Producer/Redacteur

Wat is jouw guilty pleasure? Elke maand de nagelsalon uitlopen met een leuk kleurtje op m’n nagels om vervolgens weer meteen te klagen dat ik geen geld heb.

Wat is je grootste droom? Een radioprogramma bedenken, maken en vervolgens ooit presenteren!

Ik kan uren praten over mijn date leven (wat er momenteel niet is haha).