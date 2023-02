Barbara Wiertz - Online Redacteur Alledaagse Vragen

Wat is jouw guilty pleasure? Mijn grootste quilty pleasure is altijd een ander nagerecht eten bij het avondeten. Ik hou ontzettend van een dessert. Het liefste probeer ik altijd een ander toetje uit bij de supermarkt of maak ik het zelf. Maar zo ondertussen heb ik wel een paar vaste favoriete in de supermarkt.

Wat is je grootste droom? Mijn grootste droom is om een keer een heel groot feest je geven waarbij al mijn vrienden en familie aanwezig zijn. Zodat het een herinnering wordt waarop we nog heel veel jaren terug kunnen kijken.

Ik kan uren praten over eigenlijk kan ik overal wel uren over praten. Want stil zijn of niet met een gesprek bemoeien, is niet echt iets voor mij. Spreek je met mij af om even bij te kletsen dan kan je het ‘even’ wel weglaten ;)