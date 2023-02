Anne Stoof - Allround Maker Baksteen

Waar ik het meeste naar uitkijk tijdens de Academy is De vette ideeën die we nu al hebben, zijn nu soms nog iets te hoog gegrepen. Dus ik kijk enorm uit naar de items die we gaan maken zodra de roes van de eerste weken achter de rug is en we over meer kennis en skills beschikken.

Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Hoe ik dingen die me opvallen en intrigeren in het dagelijks leven, kan omzetten in interessante items met een positieve boodschap.