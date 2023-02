Anna 't Hoen - Producer Baksteen Gisteren • leestijd 1 minuten • bewaren

Ik ben Anna ’t Hoen (zij/haar)

Mijn leeftijd is 26 jaar

Ik woon in Rotterdam

Mijn functie bij de Academy is Producer bij Baksteen



Waar ik het meeste naar uit kijk tijdens de Academy is het gevoel van gezamenlijke drive om bepaalde items te maken. Ik ga er heel lekker op als ieders enthousiasme ervoor zorgt dat je als team creatiever bent.

Wat ik hoop te leren tijdens de Academy is Ik hoop het vak van producer zo goed te leren begrijpen en uit te voeren, dat ik altijd in staat ben om een extra stap te zetten.