Dit is ons dossier over adoptiebedrog

Vanaf de jaren zeventig zijn ruim 40 duizend kinderen vanuit het buitenland in Nederland geadopteerd. Zembla deed sinds 2017 diverse onthullingen over frauduleuze adopties. Baby’s werden geroofd uit ziekenhuizen, identiteitspapieren kloppen niet, adoptiedossiers blijken onvolledig en onjuist.



Zembla maakte verschillende uitzendingen over de misstanden. Onthullingen over commerciële babyfarms in Sri Lanka, waar ouders werden betaald en baby’s ten behoeve van adoptie werden geboren, worden wereldnieuws. Alles wat je over het onderzoek moet weten, lees je in dit dossier.

Dit verhaal in het kort



- Nederlandse adoptiebureaus stelden niet het belang van het kind, maar het belang van de wensouders centraal. Dat zegt emeritus Hoogleraar Adoptie René Hoksbergen, autoriteit op dit gebied. Hij spreekt zich al vanaf eind jaren zeventig uit voor strengere regels rond adoptie.

- Toenmalig minister van rechtsbescherming Sander Dekker besloot in 2021 om interlandelijke adoptie voorlopig op te schorten. Een overheidscommissie stelde namelijk vast dat er ook vandaag de dag sprake is van ernstige misstanden in Brazilië, Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. Inmiddels is interlandelijke adoptie uit sommige buitenlanden weer mogelijk.

- Volwassen adoptiekinderen stappen naar de rechter omdat ze fraude rond hun identiteit verwijtbaar vinden aan Nederlandse adoptiebureaus en de Nederlandse staat. Misstanden rond babyfarms, kinderroof en fraude met geboortedata bleken op verschillende ministeries namelijk al in de jaren tachtig bekend. “De Nederlandse overheid heeft met de handen in de zij staan toekijken.” Dat stelt advocaat Mark de Hek, die volwassen adoptiekinderen bijstaat in de rechtszaal.

- Dilani Butink wil dat de overheid schuld erkent voor de misstanden rond haar adoptie in 1992 uit Sri Lanka, haar schadeloos stelt en een DNA-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka. Nadat zij in hoger beroep gelijk kreeg van de rechter, bood de Nederlandse Staat excuses aan. Huidig minister voor rechtsbescherming Weerwind gaat desondanks in cassatie tegen de uitspraak.

Wat ging er mis rond adoptie?

In de jaren tachtig vond de grootste adoptiegolf plaats uit de Nederlandse geschiedenis. Daarbij kwamen duizenden kinderen over vanuit Sri Lanka. Pas decennia later blijkt hoeveel er destijds is misgegaan. De adoptiekinderen van toen zijn inmiddels volwassen. Een aantal van hen zit met vragen en gaat zelf op zoek naar antwoorden. Hun vermoedens blijken te kloppen. Er is op grote schaal met hun identiteitspapieren gefraudeerd en veel adoptieverhalen houden geen stand. Sanne van Rossen, die in 1985 werd geadopteerd vanuit Sri Lanka, onderzocht zelf de schimmige wereld van interlandelijke adoptie en schreef er een boek over. “Het is één grote zwarte markt, eigenlijk is er sprake van kinderhandel,” concludeert ze.





Sita van Groesen en Sharon ter Wee leren elkaar kennen in een Whatsapp-groep voor mensen die vraagtekens zetten bij hun adoptie. Op dat moment weet niemand dat ze naast lotgenoten ook volle zussen blijken te zijn. Ze werden in de jaren tachtig geadopteerd vanuit Sri Lanka door twee verschillende adoptiegezinnen in Nederland. Hun dossiers en identiteitspapieren blijken niet te kloppen. Later ontdekken de zussen dat Sita ook een tweelingzus heeft, Charlotte genaamd. Zij is geadopteerd in Engeland. Charlotte blijkt voordat de zussen contact kunnen leggen een einde aan haar leven te hebben gemaakt.

De zussen Sita en Sharon werden geadopteerd via Stichting Flash, in de jaren tachtig de grootste speler op de Sri Lankaanse adoptiemarkt. Het Nederlandse bureau blijkt op grote schaal te hebben gefraudeerd: zo’n zeventig procent van de adoptiepapieren uit die tijd is waarschijnlijk niet in orde. Zo bleken sommige biologische moeders niet de echte moeders te zijn, werden broers en zussen van adoptiekinderen verzwegen en werden geboortedata in paspoorten doorgekrast en veranderd.

Financiële prikkels in het adoptiesysteem

Er zit een perverse prikkel in het systeem, zegt Zef Hendriks, oud-directeur van Wereldkinderen, een organisatie die zich inzet voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Ouders en tussenpersonen werden door sommige adoptiebureaus betaald per kind. “En zo heb je een eigenbelang, in je portemonnee, om zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen te krijgen,” aldus Hendriks. Wereldkinderen deed geen adopties vanuit Sri Lanka omdat het systeem corrupt zou zijn.



De uitzending van Zembla maakt veel los, ook bij Marleen Blenkers. Zij werd in 1985 vanuit Sri Lanka geadopteerd met haar tweelingzus Miranda. Van jongs af aan krijgen ze te horen dat ze voor een tweeling weinig op elkaar lijken. “Maar dan zeiden we dat we twee-eiig waren," vertelt Marleen. "Natuurlijk hebben we ons vaak afgevraagd of we echt tweelingzussen waren. Door de uitzending van Zembla hebben we besloten dat het tijd was om het uit te zoeken.” Na een DNA-test blijken Marleen en Miranda geen familie te zijn.



Marleen Blenkers: “Het is heel confronterend, maar tegelijk geeft het me ook rust. Intuïtief heb ik altijd het gevoel gehad dat er iets niet goed zat, omdat we zo ontzettend van elkaar verschillen. Nu begrijp ik beter waarom.” De ontdekking over hun verwantschap roept ook nieuwe vragen op over hun biologische moeder. De zussen besluiten samen op zoek te gaan. Marleen: “Veel aanknopingspunten hebben we niet. Een paar namen, wat onleesbare papieren en wat oude adressen. Niet eens een medisch dossier. We hebben een foto dat onze biologische moeder ons in haar armen heeft, maar nu weten we dat ik haar kind niet ben. Je ziet het ook aan de huidskleur, ik ben echt veel lichter. In zekere zin voel ik me daardoor ontworteld. Soms denk ik: had ik wel geadopteerd moeten worden? Misschien ben ik wel gestolen en heeft mijn biologische moeder altijd naar me gezocht. Dat zijn heftige vragen.”

Ook Amandi van Loon spitte na onze uitzending door haar adoptiepapieren. “Het was één grote zooi van fouten en toen stond mijn hele leven eigenlijk op zijn kop.” Van Loon vermoedt na de uitzending van Zembla dat haar moeder niet vrijwillig afstand van haar heeft gedaan. Ze vindt nieuwe informatie en reist voor de vierde keer naar Sri Lanka om haar biologische ouders te zoeken. Helaas levert haar zoektocht van drie weken niets op. “Ik weet dat in Sri Lanka mijn ouders zijn, misschien broers en zussen. Het kan iedereen zijn, maar ook helemaal niemand. Ik heb geen idee. (…) Ik heb helemaal niks meer, alleen mijn naam.”

Zembla maakt wereldnieuws: babyfarms

In de tweede aflevering van Zembla over adoptiebedrog reizen we in 2017 af naar Sri Lanka om de adoptiepraktijken van destijds ter plekke te onderzoeken. Wie waren verantwoordelijk voor de vervalsingen? En wie hadden er belang bij? Walter Wilegoda was in het verleden betrokken bij adopties vanuit Sri Lanka en werkt nu als bemiddelaar voor adoptiekinderen die hun biologische ouders zoeken. Hij benoemt in de uitzending van Zembla het bestaan van babyfarms. Ook de Sri Lankaanse overheid erkent in Zembla voor het eerst dat er babyfarms waren in het land. Daar werden vrouwen niet alleen zwanger gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te kunnen voldoen. Ook werden er kinderen verzameld ten behoeve van adoptie. “Ze verzamelden daar baby’s en verkochten ze aan buitenlanders voor adoptie,” zegt de Sri Lankaanse minister van Volksgezondheid, Rajitha Senaratne, tegen Zembla.



We ontdekken ook dat vanuit een ziekenhuis in Matugama kinderen werden verkocht voor adoptie. Dat verklaren verpleegkundigen van dat ziekenhuis. Zembla spreekt met een moeder wiens baby kort na de geboorte volgens de artsen was overleden. Ze vertelt dat een familielid heeft gezien dat een arts het kindjes levend het ziekenhuis uitdroeg. Vervolgens werden deze baby’s door zogeheten ‘acting mothers’ afgestaan ter adoptie. Acting mothers zijn vrouwen die tegen betaling zich voordeden als moeder van een ter adoptie aangeboden kind.



We spreken ook met een acting mother. Ze vertelt dat ze een kind dat niet van haar was heeft afgestaan voor adoptie. Op de vraag van wie ze de vraag kreeg om als acting mother op te treden, zegt ze: “Iemand die was verbonden aan het ziekenhuis. (…) Ze hebben mij gevraagd te verschijnen als moeder. Toen gaven ze mij 2000 roepie.”



Het nieuws rondom de babyfarms slaat in als een bom: de ontdekkingen worden wereldnieuws. In Nederland wordt de destijds verantwoordelijke staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff gevraagd om opheldering. Dijkhoff laat aan Zembla weten dat hij op basis van inventarisatie, onderzoek en gesprekken zou bezien of er een rol voor de Nederlandse overheid is weggelegd.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde in 2016 om te stoppen met interlandelijke adoptie. Adoptie is volgens de RSJ niet het beste middel om kinderen te beschermen. Bovendien werkt de financiële afhankelijkheid van de betrokken partijen in het adoptieproces, misstanden in de hand, aldus de Raad. De Nederlandse overheid zou de focus moeten verleggen naar opbouw en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van herkomst, vindt de Raad. Maar dat advies wordt dan niet opgevolgd.

Wie wist van de misstanden rond adoptie?

In 2018 vervolgt Zembla het onderzoek naar misstanden rondom adopties uit het buitenland vanaf de jaren 70. Het ging niet alleen in Sri Lanka mis. Ook in andere ontwikkelingslanden zoals Indonesië, Bangladesh en Cambodja blijkt op grote schaal sprake van illegale adopties, onder meer naar Nederland. Wat wist de Nederlandse overheid hiervan? Zembla duikt in de archieven.

Al in 1979 stelde Ed Nijpels Kamervragen over adoptie uit het buitenland. De gang van zaken rond adoptie was niet goed geregeld, vond hij. “Het importeren van pinda’s is aan meer voorschriften gebonden dan de adoptie van een buitenlands kind.” Ook René Hoksbergen, emeritus hoogleraar Adoptie, trok sinds eind jaren 70 aan de bel over interlandelijke adopties die niet deugden. “Er was helemaal niets geregeld rond interlandelijke adopties. Als je een adoptieorganisatie wilde beginnen, dan deed je dat. Tien organisaties ontstonden er in een paar jaar tijd, om maar zo veel mogelijk kinderen hierheen te halen.” Hoe dat kon? “De groep wensouders was groot en had een hele sterke lobby. Het belang van het kind stond niet centraal, het belang van de wensouders en de kinderen hiernaartoe halen, dat stond centraal.”



Pas in 1989 komt er een adoptiewet. Maar volgens Hoksbergen zijn er dan nog steeds dingen die niet goed gaan. Dat laat het levensverhaal van Dilani Butink zien. Als zij in 1992 via Stichting Kind & Toekomst uit Sri Lanka wordt geadopteerd zijn de misstanden rondom adopties uit dat land al meer dan tien jaar bekend. Toch blijkt ook het dossier van Dilani Butink vervalst.



Hoe haar adoptie wél verliep lijkt nu niet meer te achterhalen. Butink: “Succes met je zoektocht, zei het adoptiebureau. Iedereen trekt zijn handen ervan af. Alsof ze er niks mee te maken hebben. Maar hoe zijn wij dan hier gekomen?”

Overheid wist van misstanden

Advocaat Mark de Hek staat inmiddels volwassen adoptiekinderen bij in de rechtszaal. Hij vindt na een WOB-verzoek stukken van de Nederlandse overheid rond adoptie. Het ministerie van Justitie werd al in 1979 gewezen op problemen met adoptiebureau Flash. Emeritus hoogleraar Adoptie René Hoksbergen meldde toen aan het ministerie dat Flash totaal niet kritisch is op de adopties die ze uitvoert. “De Nederlandse overheid heeft met de handen in de zij staan toekijken” aldus advocaat De Hek.

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie in 1991 door de Nederlandse ambassade in Colombo zeer gedetailleerd zijn geïnformeerd over ernstige misstanden rondom adopties in Sri Lanka. Dat staat in correspondentie tussen de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken, die in bezit is van Zembla. Wat deed de Nederlandse overheid met deze informatie?



Lees hier de vragen die Zembla stelde aan het ministerie en de antwoorden van toenmalig minister Sander Dekker.

Schadeclaims

Justitie heeft gefaald in haar toezichthoudende taak, stelt emeritus hoogleraar Adoptie René Hoksbergen. “De Nederlandse overheid heeft nu een plicht om 40.000 buitenlandse adoptiekinderen zoveel mogelijk te helpen onjuistheden uit het verleden omgedaan te maken.” Verschillende geadopteerden geven in de uitzending van Zembla aan dat zij de Nederlandse staat verantwoordelijk willen houden voor de misstanden.



Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Sander Dekker komt na de uitzending in 2018 met een schriftelijke verklaring. Hij onderkent dat er kwetsbaarheden in het adoptiesysteem zitten. Maar volgens Dekker ligt de primaire verantwoordelijkheid voor een verantwoordelijke afstandsprocedure en dossiervorming bij de zendende landen. Dat er veel mis is gegaan bij adoptieprocedures noemt het ministerie ‘uitermate betreurenswaardig.’ Toch is dat voor Dekker in 2018 geen reden om te stoppen met interlandelijke adoptie.



Minister Dekker kondigt in 2018 wel een onafhankelijk onderzoek aan naar de mogelijke betrokkenheid van overheidsfunctionarissen naar illegale interlandelijke adopties. De regering stelt ook maximaal 1,2 miljoen euro beschikbaar voor adoptiekinderen die hun ouders in het buitenland willen vinden. Belangenorganisaties zijn ontevreden over deze subsidieregeling, omdat er niet voldoende ruimte is voor individuele zoektochten. Een claim van Dewi Deijle om geadopteerden die op zoek gaan naar hun biologische ouders, individuele financiële hulp te bieden, wordt in 2021 afgewezen.

Claims van geadopteerden

In 2019 begint de rechtszaak van Dilani Butink, die in 1992 werd geadopteerd uit Sri Lanka via adoptiebureau Kind en Toekomst. Haar adoptiedossier bleek vervalst. Butink besefte na de uitzendingen van Zembla dat het niet om slordigheidsfoutjes gaat, maar dat er op grote schaal misstanden plaatsvonden rond adopties uit Sri Lanka. Butink verwijt daarom de Staat adopties vanuit Sri Lanka te hebben laten doorgaan, terwijl de overheid wist van malafide adoptiepraktijken daar. Samen met haar advocaat Lisa-Marie Komp eist ze dat de overheid schuld erkent, haar schadeloos stelt en een DNA-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka. Ook wil ze ondersteuning om haar biologische ouders alsnog op te sporen.



De zaak van Dilani Butink wordt eerst wegens verjaring afgewezen. De Uitspraak in hoger beroep volgt in de zomer van 2022: de Staat en adoptieorganisatie Stichting Kind en Toekomst hebben onrechtmatig gehandeld bij de frauduleuze adoptie van Butink. Zij hadden beter moeten controleren op misstanden.



In oktober 2022 besluit minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind namens de Nederlandse staat tegen de uitspraak in cassatie te gaan. Hij noemt dat ‘geen gemakkelijke beslissing’ en ‘wrang.’ Maar daar kan Dilani Butink weinig mee: “Ik vind het verschrikkelijk. Dit is zo slopend” zegt ze tegen Zembla. “Het voelt alsof ik de crimineel ben, terwijl ik niks fout heb gedaan.” In november 2022 werd bekend dat de overheid meer documenten over de adoptie van Butink openbaar moet maken. Ook moeten zwartgelakte stukken uit haar adoptiedossier openbaar worden. De cassatiezaak loopt nog.



Advocaat Mark De Hek stelde in 2021 de staat aansprakelijk voor geleden schade van 12 inmiddels volwassen adoptiekinderen uit Sri Lanka. Die claim werd in zomer 2021 afgewezen. Deze groep adoptiekinderen overweegt alsnog naar de rechter te stappen voor een procedure.



In 2021 bepaalt de rechter in Den Haag dat de Nederlandse Staat een schadevergoeding moet betalen aan Patrick Noordoven. Hij werd in 1981 illegaal geadopteerd uit Brazilië. De rechter vindt dat de staat ‘onrechtmatig heeft gehandeld’ tegenover de man. Volgens Noordovens advocaat Lisa-Marie Komp (die ook Dilani Butink bijstaat) is dit voor het eerst dat in Nederland de staat voor een rechtbank, in eerste aanleg, is veroordeeld om schadevergoeding te betalen aan een illegaal geadopteerde. De staat gaat in beroep tegen deze uitspraak.



Adopties opgeschort

In 2021 werden adopties uit het buitenland per direct opgeschort door toenmalig minister Dekker. Dat gebeurde naar aanleiding van een vernietigend rapport over het systeem van interlandelijke adoptie op Nederland. De onderzoekscommissie stelt dat er tussen 1967-1998 sprake is geweest van kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie, vervalsing en diefstal van documenten, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland. De commissie concludeert dat signalen van misstanden genegeerd werden en niet opgevolgd door de Nederlandse overheid. Het systeem is ook nu nog fraudegevoelig, concludeert de commissie. Misstanden komen ‘tot op de dag van vandaag’ voor.



Minister Dekker biedt vervolgens namens de Nederlandse overheid excuses aan aan de geadopteerden. Volgens Dekker is de Nederlandse overheid tekortgeschoten ‘door jarenlang weg te kijken van misstanden.’ De opschorting van interlandelijke adoptie leidt tot veel reacties, zowel van voor- als tegenstanders. Het ministerie voor Rechtsbescherming verkent of een nieuw stelsel voor adoptie mogelijk is.



Vanaf april 2022 staat het kabinet adopties uit het buitenland onder voorwaarden weer toe. Hoe dat besluit tot stand is gekomen is te reconstrueren met behulp van stukken die met een beroep op de Wet Open Overheid openbaar werden gemaakt. Het Nederlands Dagblad schreef er in juni 2023 een artikel over. Ook Zembla bekeek deze stukken. Opvallend is dat minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind lang leek te koersen op een adoptiestop, maar plotseling van koers veranderde. In een conceptkamerbrief van Weerwind in maart 2022 stond dat adoptie binnen vijf jaar zou stoppen. In de uiteindelijke brief blijft adoptie onder voorwaarden mogelijk. Er wordt geen afbouwtermijn meer genoemd. Het besluit lijkt gewijzigd na politiek overleg, onder andere na een bewindspersonenoverleg van D66.



Adopties zijn nu alleen mogelijk als in het land van herkomst geen passende opvang is. Het systeem wordt beter gereguleerd, stelt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Zo komt er één bemiddelingsorganisatie onder verantwoordelijkheid van de minister zelf. Ook wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verantwoordelijk voor het toezicht op de adopties. Het aantal landen van waaruit kinderen kunnen worden geadopteerd is teruggebracht naar zes: de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Onder meer China en de VS zijn geschrapt.