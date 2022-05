Nederland hervat adopties uit het buitenland 11-04-2022 • leestijd 2 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

Het kabinet gaat adopties uit het buitenland onder voorwaarden voorlopig weer toestaan. Dat schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Adoptie is alleen een mogelijkheid voor kinderen voor wie geen passende opvang is in het land van herkomst.

Voormalig minister Sander Dekker schortte buitenlandse adopties vorig jaar februari op, na een uiterst kritisch rapport van een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra. De commissie, die keek naar interlandelijke adopties tussen 1967 en 1997, concludeerde dat er grootschalige, systematische misstanden hadden plaatsgevonden en dat ze "tot op de dag van vandaag" voorkomen. Doorgaan zou onverantwoord zijn.

Helemaal stoppen met buitenlandse adoptie

Joustra adviseerde om helemaal te stoppen met buitenlandse adopties, maar zo ver wil het kabinet voorlopig dus niet gaan. Weerwind schrijft dat buitenlandse adoptie mogelijk moet zijn “zolang minder ingrijpende alternatieven in landen van herkomst daadwerkelijk zijn uitgesloten en het ontwikkelperspectief van een kind daarmee is gediend.” Het gaat kinderen voor wie op dit moment in het land van herkomst écht geen goede opvang in een gezin kan worden gevonden, aldus de minister.

Om het risico op misstanden te verkleinen, wordt het systeem beter gereguleerd. Zo komt er één bemiddelingsorganisatie onder verantwoordelijkheid van de minister zelf, in plaats van vier verschillende private bemiddelingsorganisaties. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de adopties, en dat toezicht wordt wettelijk verankerd. De minister schrijft ook dat als er twijfels zijn over de transparantie en betrouwbaarheid van een herkomstland, de “adoptierelatie” met dat land kan worden verbroken. Dat geldt ook voor landen die in staat zijn om in eigen land goede opvang te organiseren.

Het kabinet wil uiteindelijk volledig stoppen met buitenlandse adoptie. Want buitenlandse adoptie “wordt niet meer gezien als het meest duurzame instrument om het belang van deze kinderen te kunnen beschermen”, schrijft de minister. Een zwaarwegend argument noemt hij dat kinderen bij voorkeur veilig kunnen opgroeien in de eigen cultuur en het eigen land, vlakbij de biologische familie. Maar, erkent Weerwind, voor sommige landen, is er nog een lange weg te gaan voordat dat kan.

Dossier adoptiebedrog

