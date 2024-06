Adoptiebedrog, het einde?

Zembla onthulde de afgelopen jaren ernstige misstanden in de adoptiewereld. Dossiers bleken vervalst en er was sprake van grootschalige fraude. Zembla ontdekte dat kinderen werden geroofd uit ziekenhuizen en dat er in de jaren tachtig in Sri Lanka zogenaamde babyfarms bestonden waar baby’s speciaal voor adoptie geboren werden.



Deze en andere schandalen leidden in 2021 tot een vernietigend onderzoeksrapport, waarin de onderzoekers ernstig twijfelen of een adoptiestelsel zónder misstanden wel kan bestaan en adviseren om adopties tijdelijk te stoppen.



Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind besloot dit voorjaar om permanent te stoppen met adoptie. Maar lopende adoptieprocedures worden nog afgehandeld.



Zembla onderzoekt of die adopties nog wel verantwoord plaats kunnen vinden en reist daarvoor naar Bulgarije. Daar worden Roma-kinderen door diepgewortelde discriminatie vaker uit huis geplaatst en geadopteerd. Zembla volgt een moeder die tevergeefs probeert haar kinderen terug te krijgen.