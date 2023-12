Kennismaken met... Marion van Os, Financieel administratief medewerker blogs • 08-11-2023 • leestijd 4 minuten • 266 keer bekeken • bewaren

Maak kennis met: Marion van Os, financieel administratief medewerker bij BNNVARA

Wat doe je bij BNNVARA?

Ik ben administratief financieel medewerkster. In andere woorden: ik doe de boekhouding bij BNNVARA en dat doe ik voor verschillende afdelingen. Toen ik hier startte was dat alleen voor radio en televisie, en nu ook voor de afdelingen Publiek & Marketing en Business Exploitatie. Sinds een jaar doe ik ook de boekhouding en administratie van Omroep Zwart. Binnen ons team ben ik tevens functioneel beheerder van Agresso (ons boekhoudingsysteem), samen met mijn collega Niels. We zijn nu bezig met de implementatie van een nieuw financieel systeem waar we vanaf 2024 mee gaan werken. Hiervoor volg ik workshops en hebben we implementatiesessies. Lekker divers allemaal dus!

Hoe ben je bij BNNVARA terecht gekomen?

In het verleden heb ik bij verschillende mediabedrijven gewerkt. Als eerste bij AKN, daarna ben ik overgestapt naar de NCRV. Daar heb ik marketingbudgetten in de gaten gehouden. Vervolgens heb ik een tijdje bij IDTV gewerkt, en daarna ben ik via een omweg bij BNNVARA terecht gekomen. In totaal werk ik hier nu 2,5 jaar.

Waarom werk je bij BNNVARA?

Het is heel dynamisch bij BNNVARA. Ik heb de mogelijkheid gekregen om meerdere dingen aan te pakken en je krijgt hier ook de vrijheid om zelf dingen te doen. Het fijnste is: je hoeft het niet alleen te doen. De saamhorigheid die hier heerst is heel prettig, je kunt altijd bij iedereen terecht. Weet je iets niet? Dan gaan we het gewoon samen uitzoeken. Je staat er hier nooit alleen voor.

Daarnaast is boekhouding altijd hetzelfde, waar je ook komt. Alleen het product waar je mee werkt, dát moet je passie zijn. In dit geval is dat ook de content die we maken, die spreekt me erg aan.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Er is voor mij geen gemiddelde werkdag. 's Ochtends weet ik namelijk niet hoe mijn dag eruit gaat zien: ik doe mijn mail open, ik kijk wat prioriteit heeft, ik kijk naar mijn agenda en vervolgens komen er ook honderd dingen tussendoor. Dat vind ik ook het leuke aan mijn werk: elke dag is anders.

Wat vind je het leukst aan werken bij BNNVARA?

De diversiteit: jong, oud, alles en iedereen loopt door elkaar heen hier. Iedereen brengt zijn eigen energie mee naar dit bedrijf. En omdat ik zoveel verschillende dingen doe, heb ik ook met veel verschillende mensen te maken. We maken bijvoorbeeld veel dramaseries, daar zie ik dan alle facturen van voorbij komen. Zoals van KLEM, die film werd in het buitenland opgenomen. Dan krijg je facturen voor bijvoorbeeld de locatie en van acteurs. En als ik het dan voorbij zie komen in de bioscoop of op tv dan herken ik veel. Dat vind ik ook erg leuk: dat je niet hebt meegewerkt aan het opnemen of het maken van een film of serie, maar dat je wel alles hebt kunnen volgen.

En het flexibel werken: ik kan mijn werk heel goed vanuit thuis doen, maar ik vind het ook heel leuk om op kantoor te werken. Ik ben fanatiek kitesurfer en had laatst een work-vacation op Tenerife. Als de wind goed stond dan ging ik lekker kiten en klapte ik daarna mijn laptop weer open. Dat ik die vrijheid krijg vind ik echt enorm van toegevoegde waarde.

Welke kwaliteiten maken jou perfect voor deze functie?

Ik ben heel positief, heb ADHD en pep het team op wanneer dat nodig is. Ik vind het leuk om collega's te helpen. En om verschillende dingen aan te pakken. Ik heb in m’n carrière al veel voorbij zien komen en heb veel geleerd. Het is leuk om nu uit die ervaring te kunnen putten. Verder moet je natuurlijk van cijfers houden, je aan de regels kunnen houden, overzicht houden en weten welk pad je moet volgen (ook al zijn er meerdere wegen naar Rome). Ik kijk vaak ook waar dingen anders of beter kunnen. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel goed dat we een nieuw systeem krijgen: dat dwingt iedereen om weer eens out of the box te denken en anders te gaan werken.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben trots op dat ik begon met een bepaalde tijd contract van 20 uur en nu een onbepaalde tijd contract van 36 uur heb gekregen, mede ook doordat ik veel dingen naar me toe heb kunnen trekken. Daarnaast ben ik trots op dat ik nu meewerk aan - en 'meebeslis' over - de implementatie van het nieuwe financiële systeem. Dat je in 2,5 jaar zoveel kennis hebt vergaard dat je mede een systeem kunt implementeren, daar ben ik toch wel het meest trots op.