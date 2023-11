Financieel administratief medewerker vacatures • 30-10-2023 • leestijd 3 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Financieel Administratief Medewerker

(28 - 32 uur p.w.)

Vind jij werken met cijfers en puzzelen met data een leuke uitdaging? Word jij enthousiast van het optimaliseren van financieel, administratieve processen? En wil jij graag een bijdrage leveren aan een omroep die het verschil wil maken in de samenleving? Dan maken we graag kennis met jou!

De afdeling Finance & Control (F&C) is op zoek naar een nieuwe financieel medewerker. Wij verzorgen de financiële administratie voor alle activiteiten binnen BNNVARA. Dat doen we met een team van 9 personen. Binnen ons team helpen wij elkaar, maar we hebben ook onze eigen specifieke taken, zoals salarisadministratie, applicatiebeheer, debiteuren- en crediteuren administratie en grootboekverwerking. Verder drinken we graag koffie, kunnen we tegen een stootje, werken we hard zowel op kantoor maar ook vanuit huis.

Voor deze functie geldt dat je werkzaamheden zich met name richten op de afdeling Publiek & Marketing. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor een juiste financiele en administratieve inrichting van de omroepvereniging met 325.000 leden, het exploiteren van programma’s en de VARAgids. In de afdeling komen meerdere financiële stromen aan inkomsten en uitgaven samen wat het voor een nieuwe collega een leuke plek maakt.

Dit ga jij doen

▸ Je verwerkt en controleert zowel administratieve als financiële mutaties in het CRM-systeem van de Vereniging en de VARAgids. Denk hierbij aan het importeren van bestanden met nieuwe leden en abonnees, het verwerken van stoppende VARAgids-abonnementen of gewijzigde klantgegevens.

▸ Je verzorgt de financiële administratie voor de VARAgids, Exploitatieteam en de ledenvereniging.

▸ Je controleert bestaande processen, signaleert waar het beter kan en optimaliseert ze vervolgens.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt relevante werkervaring en kunt een financiële administratie zelfstandig uitvoeren.

▸ Je hebt affiniteit met automatisering en hebt ervaring met financiële systemen en processen.

▸ Je kunt je eigen werk prima zelf indelen, binnen de planningen van de afdeling.

▸ Je kunt goed samenwerken doordat je kennis en informatie actief deelt met collega’s.

▸ Je vindt het leuk om mensen op een oplossingsgerichte manier te helpen.

▸ Je kunt goed overweg met Excel en Word.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.495,39 en €3.670,21 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Gezellige borrels in onze eigen bar of tuin onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje, maar ook interessante kennissessies. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 13 november via de sollicitatieknop. Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Yvonne Dorst (yvonne.dorst@bnnvara.nl).