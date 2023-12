Dit bieden we

De arbeidsvoorwaarden en je salaris zijn conform de cao voor omroeppersoneel . Binnen die cao valt onder andere: ▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%; ▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal; ▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week; ▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget; ▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA); ▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels, sneak previews van onze nieuwe programma's en interessante kennissesies om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ Een reiskostentegemoetkoming: we zetten in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt.

▸ Per dag dat je thuiswerkt ontvang je een vergoeding van € 2,15- netto. Krijg je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, of voor onbepaalde tijd? Dan wordt er ook een bedrag van €250,- netto beschikbaar gesteld om een geschikte werkplek te creëren.

▸ Bij de meeste functies heb je de mogelijkheid om hybride te werken.

▸ Je krijgt een laptop in bruikleen waarbij je kunt kiezen tussen een Mac- of Windows-laptop (Lenovo).

▸ In ons pand bevindt zich een groot restaurant dat we delen met de VPRO, HUMAN en NTR. Hier kun je terecht voor heerlijke broodjes, salades, soep en andere lekkernijen. Daarnaast is er een koffiecorner waar onze barista's verse koffie en thee voor je maken.