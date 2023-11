Wat schuilt er onder de hoed van een paddenstoel?

De goudvliesbundelzwam is over het algemeen te vinden in bossen en parken. "Meestal groeien vruchtlichamen in bundels op grotere hoogte," schrijft fotograaf Petjoe. "Dus vaker omhoog kijken!"

Het hazenpootje groeit op hout of houtresten. De hoed van jonge exemplaren zit vol witte haren, wat lijkt op de poot van een haas. Als de paddenstoel rijp is, wat uren later, dan is die vrijwel kaal. Het vlak in het midden is uitgespreid en de rand is naar boven gekruld, zoals ook te zien is op deze foto. Zodra de sporen rijp zijn, vloeien de plaatjes uit tot zwarte 'inkt'.