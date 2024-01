Vroege Vogels gaat de grens over

In de studio luisteren universitair hoofddocent ecologie Patrick Jansen van de Wageningen University en bioloog en NRC journalist Nienke Beintema aandachtig mee en praten verder over de diverse buitenlandse onderwerpen.

Regelmatig krijgen we bij Vroege Vogels berichten binnen van mensen die vanuit het buitenland Vroege Vogels volgen. Van Zuid-Afrika tot Australië, op de meest uiteenlopende plekken op aarde wordt er geklikt, gekeken en geluisterd. Wie zijn deze mensen, en wat maken ze daar voor bijzonders mee in de natuur? Zij stellen onze speciale radio-uitzending samen.

Hieronder volgt een overzicht met alle sprekers in de uitzending:

Van Zweden tot Italië

Brigitte van der Wilk uit Spanje fietst regelmatig naar de zoutmeren van San Pedro. Daar ziet ze de flamingo, bonte strandloper en steltkluut. In het nabij gelegen gebied de Mar Menor lozen landbouwers veel nitraten, met algenbloei en sterfte van zeegras en vissen tot gevolg.

Steltkluut © Fotograaf: bonteklepper

Jorrig Vogels woont in een klein dorp in Zweden, met een bos en een natuurreservaat om de hoek. Hij gaat er regelmatig vogels kijken.

Fabienne Vleeshouwer woont vlakbij Basel in Zwitserland. Zij helpt mee aan een project in het dorp dat nestkastjes ophangt en in de gaten houdt.

Jose Hermens was ooit boswachter in Limburg maar woont nu in Italië. Voor Vroege Vogels beschrijft ze een wandeling die ze maakt langs de Arno, een rivier in Italië. Deze zorgt voor natuur waar je reigers kunt vinden.

Bram Eijgenhuijsen heeft in Zweden een boerderij die hij regeneratief beheert. Daarnaast heeft hij een B&B.

© Esra Dekker

Ron Hazendonk woont in Berlijn. Een stad waar hij de groene specht, zwarte specht, kramsvogel, Vlaamse gaai, boomklever, roodstaarten, torenvalk, en matkopmees kan zien.

Vietnam, Australie, de VS

Jan van der Mei woont in Vietnam, waar hij ziet dat het besef dat natuur van belang is steeds meer groeit.

Caroline Molenaar woont in de Verenigde Staten, in South Carolina. Voor Vroege Vogels beschrijft ze haar omgeving waar ze de banded kingfisher, kokardezaagbek en de redwinged hawk ziet. Lees hier meer over Caroline.

kokardezaagbek © Michel de Beer

Annemarie Diepenbroek woont in Australië en vertelt over de kaketoe, die je daar overal ziet en de ‘whip bird’.

Papoea Nieuw Guinea, Zuid-Afrika en Bolivia

Peter Dam woont sinds 1995 in Papoea Nieuw Guinea waar hij voor een NGO werkt. Een heel bijzonder dier is de boomkangeroe. Ze zijn zeldzaam, maar er zijn goeie initiatieven om ze te beschermen.

Arne Lesterhuis doet onderzoek in het Andes gebergte naar de zeldzame diadeemplevier. Hij vertelt er meer over in dit artikel.

Han Gunst leeft in Zuid-Afrika. Dit is een heus bloemenland en dus botanisch gezien heel interessant. Een zo'n bloem heet 'Piet Snot', omdat zijn wortels zo slijmerig zijn. Springbokken zijn er gek op.

© pixabay