Zweedse B&B vol biodiversiteit van Bram Eijgenhuijsen

Zijn boerderij, met voedselbos, moestuin en open velden gaat ‘beyond biologisch’. Zijn boerderij weerspiegelt volgens hem de toekomst van landbouw en zijn overtuiging dat samenwerking met de natuur cruciaal is. Bram is een echte duizendpoot. Met een achtergrond in bos-en natuurbeheer, biologische agricultuur en een specifieke permacultuur groeide zijn passie hiervoor.

© Esra Dekker

Permacultuur als revolutionaire benadering

Zo'n acht tot tien jaar geleden ontdekte Bram hoe permacultuur werkt. "Permacultuur is een herontdekte oude vorm van landbouw en richt zich op een holistische en natuurlijke benadering. Door het holistische systeem krijgt flora en fauna ruimschoots de tijd om te groeien, bloeien en te bestuiven," zegt hij. "Het doel van permacultuur is water vasthouden. Het creëren van een tuin die veerkrachtig is, geïnspireerd door de principes van een natuurlijk ecosysteem. Anders dan conventionele biologische landbouw, zorgt permacultuur voor een overvloed aan planten, dieren en insecten, waardoor een biodiverse omgeving ontstaat," aldus Bram.

'Toekomst van landbouw'