Op zoek naar de diadeemplevier

In november en december was Lesterhuis in het Andesgebergte om de zeldzame diadeemplevier beter in kaart te brengen. Het vermoeden is dat er nog zo’n 3.000 exemplaren van over zijn. Deze vogel, die behoort tot de kieviten en plevieren heeft een zwarte licht gebogen snavel, oranje poten, een wit-zwart gebandeerde borst en buik. De staart is zwart met witte punten aan de veren. Deze plevier komt vooral voor in veengebieden en moerassen op grote hoogte (boven de 4000 meter). De alarmroep van de diadeemplevier lijkt op een soort fluitje: ‘whee-u’.