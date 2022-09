Vijf nominaties Jan Wolkers Prijs 2022: van vogelzang tot fladdertak

Nog vijf boeken zijn in de race voor de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. De shortlist is zojuist bekend gemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Er zijn meer dan 140 boeken ingezonden, die zijn verschenen tussen 1 juni 2021 en 1 juni 2022: veldgidsen, monografieën, kinderboeken, poëziebundels, naslagwerken en romans. Op zondag 23 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de uitzending van Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Het lied van de spreeuw – Octavie Wolters - uitgeverij Ploegsma

Het is een prentenboek met een spreeuw als hoofdpersoon. Deze vogel wil een lofzang houden op alles wat hij ziet tijdens zijn vluchten over het land. Hij vraagt de andere vogels om raad. ‘Vergeet niet te zingen hoe mooi een bloem kan verdorren, zei het roodborstje’. De afbeeldingen in het boek zijn linosneden van schrijver en beeldend kunstenaar Octavie Wolters.

Wolven op het ruiterpad - Tijs Goldschmidt - uitgeverij Athenaeum

In dit essaybundel zijn verhalen te lezen over wilde tulpen, over exoten, maar ook over de comeback van de wolf naar Nederland. En over de racistische achtergronden van de zoektocht naar de yeti; een fabeldier, dat dreigt te veranderen in de manager van pretpark Himalaya.

Jac. P. Thijsse; Nu ga ik er eens op uit – Marga Coesèl - uitgeverij van Oorschot

Hij was misschien wel de bekendste voorvechter van natuurbescherming van ons land. Jac. P. Thijsse werd beroemd dankzij de Verkadealbums. Maar dat hij ook dagboeken bijhield is minder bekend. In ‘Nu ga ik er eens op uit’ zijn de twee oudste dagboekdelen van Thijsse te lezen. Met een uitgebreide toelichting van Marga Coesèl.

Verhalen van de fladdertak - Margaretha van Andel en Marieke Nelissen (ill) - uitgeverij Lemniscaat

Van de ongewenste wilg en de ontevreden baobab tot het kromme sparretje. Dit boek is een raamvertelling van sprookjes, mythen en legendes over betoverde bomen en wonderlijke bossen. Het zijn verhalen van over de hele wereld, ‘verteld’ door bestaande monumentale bomen, zoals de Filipijnse regenboogboom of Old Tjikko uit Zweden.

De vogel en de componist - Fernand Rochette - uitgeverij Sterck en de Vreese

Van Händel tot Vivaldi en Prokovjef, van Ravel tot André Rieu en Kate Bush en Pink Floyd. Allen lieten ze de zang van vogels in hun muziek weerklinken. Fernand Rochette is al jaren gefascineerd door vogels en hun zang. En dan met name hoe ze als inspiratiebron voor componisten dienen.

Jan Wolkers Prijs

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De prijs wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De jury bestaat uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

Eerdere winnaars van de prijs zijn:

In 2017 kreeg Koos van Zomeren de Jan Wolkers Oeuvreprijs.