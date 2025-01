Sperwer op het ijs!

Sperwers zijn typische bosrandvogels die graag broeden in kleinschalige landschappen, bij voorkeur in de buurt van naaldbossen. Voor de jacht kiezen ze echter meer open gebieden met voldoende dekking. In de wintermaanden, wanneer het voedsel schaars is, komen ze steeds vaker voor in tuinen en stadsparken, op zoek naar kleine vogels bij voederplekken.