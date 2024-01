Muizen tijdens de winter

15 jan. 2024 - 17:28

Op ons balkon op drie hoog woont al een paar weken een muisje. Het heeft drie gaten/tunnels gegraven waarin hij/zij overdag woont. Tegen schemer laat ie zich af en toe zien. Een tijdje geleden was hij in een krat geklommen, maar kon er niet mee uit. Een logé maakte hiervan een filmpje en bevrijdde hem. Zelf ben ik er maar pas een onduidelijke foto van kunnen maken. Volgens mij is het een huismuis. Sommige medebewoners verklaren mij voor gek dat ik het muisje op het balkon laat, maar ik vind het hartstikke leuk. De muis eet gevallen zaden van de vogels, klimt naar een voederblok en eet daarvan en ik leg af en toe wat gedroogde zonnebloemkopjes neer. Het wordt denk ik pas een probleem als er nog een muis bijkomt en ze een gezin vormen. Graag wil ik hierover advies. Kan ik onze Ienieminie gewoon op het balkon laten of is het beter om hem/haar nu al in de tuin beneden vrij te laten? Het is natuurlijk nog wel erg koud!