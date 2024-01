Muizenfilmpje: 'Welsh Tidy Mouse' ruimt elke nacht de schuur op

"Ik kon het niet geloven toen ik zag dat de muis aan het opruimen was", zei Holbrook. "Hij verplaatste allerlei dingen naar de doos, stukjes plastic, moeren en bouten. Ik maak me nu niet meer druk om opruimen, want ik weet dat hij ervoor zal zorgen. Ik laat dingen buiten de doos liggen en ze worden 's ochtends weer op hun plek gezet. Negenennegentig van de 100 keer ruimt de muis op gedurende de nacht." Vervolgens ging Holbrook experimenteren nmet het achterlaten van verschillende voorwerpen om te zien of de muis ze kon tillen. Maar het dier liet zich niet afschrikken en sjouwt zelfs met snelbinders.