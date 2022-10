Mooiste herfstreportages | Vroege Vogels EXTRA

Vroege Vogels Radio maakt zondag op NPO Radio 1 gedeeltelijk plaats voor een extra uitzending van NOS Langs de Lijn i.v.m. de Grand Prix Formule 1 in Japan. Dat betekent een korte uitzending, van 09.00 tot 10.00 uur. Omdat we de eerste twee uur missen, bieden we voor alle natuurliefhebbers een alternatief aan. Een extra uitzending aan met de mooie herfstreportages van de afgelopen jaren!

Steeds meer bergeenden op het Wad

Het aantal bergeenden dat het Nederlandse deel van de Waddenzee uitkiest om ’s zomers te ruien, wordt steeds groter. Volgens Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek komt dat waarschijnlijk omdat het centrale deel van de Waddenzee rustig is én er voor bergeenden veel voedsel te vinden is in de vorm van slijkgarnalen. En de vele slijkgarnalen die er nu te vinden zou zelfs een - deze keer positief - gevolg zijn van de bodemberoerende visserij in de Waddenzee.

Varens van het Fochteloërveen

Ons land kent wel zeventig soorten varens en de meeste van deze soorten zijn dol op stikstof. Varenkenner Bart Hendriks trekt het bos in van het Fochteloërveen bij Veenhuizen. Een goed varengebied met een microklimaat dat zeer geschikt is voor varens. Hier groeit vooral adelaarsvaren en dubbelloof.

Industrieterrein Moerdijk vol natuur

Je zou het niet meteen denken, maar industrieterrein Moerdijk barst van de natuur. Het aantal plantensoorten is er zelfs groter dan in de Biesbosch beweert ecoloog Roland Jan Buijs. Hij is er dan ook vaak te vinden: om bedrijven te vertellen hoe ze kunnen vergroenen, of om te genieten van de ‘big five”: de lepelaar, bever, vos, bunzing, oeverzwaluw.

De geluiden van de vogeltrek

In oktober is de lucht weer gevuld met geluiden van trekkende vogels. Letterlijk miljoenen vogels trekken van het noorden en oosten richting het zuiden. Afhankelijk van de windrichting kun je in deze tijd grote groepen graspiepers, veldleeuweriken, vinken, kepen en andere trekvogels tegen de blauwe lucht – of liever: tegen de wolkenlucht – zien. Maar hoe herken je al die kleine silhouetjes? 'Zolang ze geen geluid maken ben ik ook verloren', bekent natuurgeluidenverzamelaar Henk Meeuwsen.

Elke boorder heeft haar eigen noot

Op de herfstwandeling een eikel rapen of een hazelnoot en daar een gaatje in aantreffen. Een mooi klein rond gaatje. Dat is het werk van een boorder: een snuitkever die zich heeft gespecialiseerd in het boren van gaatjes in noten om daar vervolgens eitjes in te leggen.

Stinkende zwammen

Eigenlijk is er maar één zwam die het meeste stinkt: de grote stinkzwam. Dit is volgens Gerard Koopmanschap, paddenstoelenkenner en chefkok, de grootste stinker van Nederland. De geur die van de grote stinkzwam walmt is die van een aasgeur. Dood vlees dus. Die geur komt uit een bruin goedje op de kop van de zwam. Voor de mens geen fijne geur, maar voor vliegen en aaseters juist aantrekkelijk. Zij eten het goedje op en verspreiden zo de sporen van de paddenstoel.

Ruige dwergvleermuis

Het is nu de tijd dat de ruige dwergvleermuis massaal door Nederland trekt. Daarbij leggen deze kleine zoogdieren enorme afstanden af. En intussen proberen de mannetjes ruige dwergvleermuis ook nog een vrouwtje te versieren, om mee te paren. Verslaggever Henny Radstaak is ’s avonds laat op stap gegaan met vleermuisonderzoeker Suzanne Halters.

