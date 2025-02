"Miljoenen euro's schade aan waterkering en natuur door Amerikaanse rivierkreeft"

Volgens Delfland is het uitroeien van de kreeften niet meer mogelijk en is het door hun grote aantallen ook heel moeilijk geworden de populatie te beheersen. De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en is op meerdere plekken in het land een ware plaag. Ze bedreigen inheemse natuur en graven in oevers en waterkeringen. De aanpak van invasieve exoten zoals de rivierkreeften valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Enkele ministeries werken al een paar jaar aan een plan van aanpak.