Kreeftencollector vangt honderden kilo's Amerikaanse rivierkreeft

Daarom heeft ecologisch adviesbureau ATKB, die in opdracht van het waterschap al jaren probeert zo duurzaam en efficiënt mogelijk kreeften weg te vangen, een nieuwe methode ontwikkeld. Normaliter legden zij het hele gebied vol met fuiken, zo'n 3000, die elke week geleegd moesten worden. "Heel arbeidsintensief werk" legt Jouke Kampen, mede-oprichter van ATKB uit. Trots laat hij zijn nieuwe fuik zien. Het is een meterslange fuik, waar de dieren doorheen lopen en via een gangenstelsel naar een grote doos worden geleid. Daar worden ze opgevangen. "We zien nog maar zelden andere vissen, of dode rivierkreeften in de doos liggen. We hoeven deze maar één keer per week te legen. Het is dus niet alleen minder werk, maar ook diervriendelijker." zegt Kampen.