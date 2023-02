Love is in the air! | Compilatie Zelf Geschoten

Vandaag is het Valentijnsdag en ook de dierenwereld staat in het teken van de liefde. Of nou ja, voortplanting. In het vroege voorjaar verleiden sommige dieren elkaar of zijn ze zelfs al aan het paren. Zoals deze halsbandparkieten, dassen, futen en ijsvogels!

Deze twee halsbandparkieten maken elkaar het hof ín Het Hof, een park in Vlaardingen. Gefilmd door Vincent Verkuil. De gifgroen gekleurde halsbandparkiet komt oorspronkelijk uit India en Centraal-Afrika, maar is sinds de jaren zestig in Nederland te vinden. De populaties in ons land zijn ontstaan uit ontsnapte en losgelaten kooivogels die verwilderd zijn. De vogel is behoorlijk afhankelijk van bijvoeding en leeft daarom alleen in stedelijke omgevingen. Zo leeft de parkiet in steden als Leiderdorp, Alkmaar en Alphen aan de Rijn.