Halsbandparkieten knagen aan voegen | Zelf Geschoten

De gifgroen gekleurde halsbandparkiet komt oorspronkelijk uit India en Centraal-Afrika, maar is sinds de jaren zestig in Nederland te vinden. De populaties in ons land zijn ontstaan uit ontsnapte en losgelaten kooivogels die verwilderd zijn.

De vogel is behoorlijk afhankelijk van bijvoeding en leeft daarom alleen in stedelijke omgevingen. Zo leeft de parkiet in steden als Leiderdorp, Alkmaar en Alphen aan de Rijn. Daar waar veel voedsel te vinden, zoals pinda’s en zaden, voelt hij zich het meest thuis. Zonder die hulp zou de halsbandparkiet de voedselschaarste in de winter niet overleven.