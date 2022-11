Koningin van de afvalzak

Het afval is het DNA van de organisatie, vindt Kuijlenburg. Juist de directeur zou moeten weten wat er zoal de prullenbak in verdwijnt. Hoe meer je weet over je afval, hoe beter je bij de inkoop kunt letten op duurzaamheid. Uit het onderzoek van Kuijlenburg wordt verder duidelijk dat we ons afval niet goed scheiden. En dat heeft voor een deel te maken met ons automatische gedrag. We denken er vaak niet over na als we iets weggooien. Een mooi voorbeeld is het papieren koffiekopje, waar we allerlei ander afval (etensresten, theezakjes, plastics) instoppen om het nog sneller weg te kunnen gooien.