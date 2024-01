Favoriete reportages van 2023

Een felgroene sprinkhaan met een zwart boevenmasker . Naar de herkomst van de naam ‘zorrosprinkhaan’ hoef je niet lang te raden. Het oorspronkelijke leefgebied van dit dier is zuidelijk Europa, maar Nieck Alderliesten trof tot zijn verbazing in 2021 een aantal dieren aan in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Mogelijk speelt het tuincentrum in de buurt van de vindplaats een rol bij de introductie.

In de radio-uitzending van 24 december blikken we terug op onze favoriete reportages van afgelopen jaar. Zo duikt de zorrosprinkhaan op in Rotterdam, maken we nestkastjes schoon in de Pijp en zoeken we de grote weerschijnvlinder!

De Pijp in Amsterdam hangt vol met nestkastjes

Je hoeft je blik maar op een willekeurige boom in de Frans Halsbuurt in Amsterdam te werpen en je ziet er al een hangen: een van de vele nestkastjes die enthousiaste buurtbewoners hier hebben opgehangen. Buurtbewoner Arnold Gruppen was een van de eerste die de kastjes over de buurt verspreidde, inmiddels zijn er nog zo'n zeven andere bewoners die zijn enthousiasme delen. En zij doen niet aan half werk: inmiddels hangen er nu meer dan honderd kastjes in de drukke stadswijk.

Heimans en Thijsseprijs voor stadssnorkelaar Aaf Verkade

De Heimans en Thijsse Stichting heeft met trots de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs toegekend aan Aaf Verkade, een uitzonderlijke persoon die zich heeft ingezet voor het wekken van belangstelling voor de natuur, natuurstudie en natuurbescherming in Leiden en daarbuiten. De prijs wordt op zaterdag 18 november uitgereikt tijdens het Heimans en Thijsse Symposium.

De jury van de stichting zegt: Aaf Verkade zet zich sinds 1999 op indrukwekkende wijze in voor het bevorderen van natuurbeleving en natuurstudie in de stad Leiden. Haar toewijding en bijzondere aanpak hebben een diepgaande impact gehad op zowel de lokale gemeenschap als de bredere natuurbeschermingsgemeenschap in Nederland. De laureaat heeft belangrijke en inspirerende activiteiten ontwikkeld en onderscheidt zich op verschillende vlakken.

Op zoek naar de grote weerschijnvlinder

De kans om in het begin van het jaar nog de rups van de grote weerschijnvlinder te vinden, is héél erg klein, vertelt ecoloog Silvio Lindhout aan verslaggever Merlijn Schneiders. Toch besluiten ze om samen op pad te gaan, op zoek naar deze vlinder. Want zelfs een kleine kans is er één.

Zwarte spechten