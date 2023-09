Zorrosprinkhaan duikt op in Rotterdam

Een felgroene sprinkhaan met een zwart boevenmasker. Naar de herkomst van de naam ‘zorrosprinkhaan’ hoef je niet lang te raden. Het oorspronkelijke leefgebied van dit dier is zuidelijk Europa, maar Nieck Alderliesten trof tot zijn verbazing in 2021 een aantal dieren aan in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Mogelijk speelt het tuincentrum in de buurt van de vindplaats een rol bij de introductie.

Dé zorrosprinkhaan bestaat eigenlijk niet. Er zijn twee soorten; één leeft in het mediterane gebied, de ander in de Balkan. Ze zijn niet makkelijk uit elkaar te houden. Op dit moment wordt dan ook onderzoek gedaan welke soort de dieren in Schiebroek zijn. Hoe de sprinkhanen in Rotterdam zijn beland is ook nog niet bekend, maar er zijn vermoedens. In de buurt van de vindplek staat een tuincentrum. Nieck hoorde meermaals zorrosprinkhanen op het terrein van het bedrijf. Mogelijk dat de soort is meegelift tijdens de import van planten.