Een duik in onze eigen afvalbak + filmpje

Vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers verboden. Nu zijn ze nog overal. Ook in het BNNVARA pand in Hilversum. Hoeveel van die bekers verdwijnen eigenlijk in de afvalbak? Verslaggever Pleun Aarts duikt, samen met Rachel Kuijlenburg, duurzaamheidsexpert aan de Haagse Hogeschoo l, ofwel de ‘queen of waste’, in de vuilniszakken van de directie om dat uit te zoeken.

Onlangs was de plastic soup surfer bij ons in de uitzending te gast. Hij wees ons -terecht- op het feit dat we als natuurprogramma, dat zich profileert als 'spreekbuis voor het milieu', echt niet meer al die wegwerpbekers kunnen gebruiken. Samen met Rachel Kuijlenburg deden we een kritische rondgang in het pand. We beginnen bij directeur content Suzanne Kunzeler, die meekijkt bij het ontleden van een volle afvalzak, verzameld in ons gebouw. De zak zit vol met saladebakjes, peuken, servetten en koffiebekertjes. "Dit zie je in zoveel organisaties. Die bekertjes, dat kan echt niet meer." Per jaar worden er op kantoren en andere 'vaste' locaties, dus niet onderweg, in Nederland wel 4,4 miljard bekertjes gebruikt, rekende Milieucentraal uit. "Op één dag kun je in Nederland met het aantal bekertjes dat wordt gebruikt een route naar Parijs leggen." zegt Kuilenburg. "Dat moet anders, en dat wordt gelukkig ook per 1 januari verboden."