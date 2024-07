Dieren met een zeldzame kleurafwijking

Leucisme heeft dus geen invloed op het functioneren van het dier zelf. Toch kan het soms problemen geven. Zelf hebben de dieren niet in de gaten dat ze er afwijkend uitzien, maar de soortgenoten mogelijk wel. Het komt dus voor dat dieren daardoor verstoten worden. Deze grutto lijkt daar in ieder geval geen last van te hebben.

Ook deze merel heeft een bijzonder verenkleed. Kenmerkend aan leucisme is dat elke afzonderlijke veer normaal gezien geheel wit of gekleurd is, zoals hier goed te zien is. Wanneer veren voor de helft gekleurd zijn, wijst het erop dat de vogel in een slechte conditie was tijdens de groei of dat de vogel een te eenzijdig voedingspatroon heeft.