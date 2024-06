Grote groep paaiende (albino) beekprikken

Onderstaand tv-fragment over beekprikken komt uit de Vroege Vogels uitzending over de West-Kempen. Daarin gaan we kijken hoe het gaat met het project van RAVON, de Provincie Utrecht en het Waterschap om de soort te stimuleren. De beekprikken zijn in 2014 van het beekje de Keersop naar onder andere de Reusel (Landgoed De Utrecht) overgezet. Een succes zo blijkt, want in de opvolgende jaren zijn aantallen gestegen en is er voortplanting vastgesteld.