De zee is 100.000 kilo afval armer!

Allemaal zonder duidelijke afzender en bovendien: afval in zee is sowieso van niemand. Dat is echt wel een probleem: zo lang niemand zich verantwoordelijk voelt voor alles wat er ligt, wordt er niet opgeruimd en wordt er minder op preventie.

De wrakken waar Stichting Duik de Noordzee Schoon op dook, liggen in de Noordzee. Dit zijn de Amelskerk, Pampas, Ara, Wrak 562, Wrak 1098 en Vollrath Tham. Die wrakken samen ‘leverden’ maar liefst 3 bigbags aan afval, oftewel zo’n 3.000 kilo.

In die 9 dagen is er 12.600 liter diesel verstookt. Dit compenseert de stichting met de aankoop van koolstofcertificaten in veenweidegebieden in Friesland, dus dicht bij huis.