Blokkade A12 door Extinction Rebellion

Deze blokkade is voor Bénédicte haar vuurdoop. We spraken haar op 15 januari over haar drijfveren om lid te zijn: “Ik ben me nooit zo bewust geweest dat het op zo’n korte termijn zo ontzettend mis zou kunnen gaan en daar voel ik me erg schuldig over.”

Om de demonstratie van 28 januari op de A12 door Extinction Rebellion is een hoop te doen. Sommige activisten werden op voorhand gearresteerd en kregen een gebiedsverbod, waarop verschillende organisaties besloten de demonstratie te steunen. Verslaggever Gert Elbertsen volgt tijdens de blokkade klimaatactivist en strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq op de voet. In de studio spreken we daarnaast met de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Aniek Moonen, en Donald Pols, directeur van Milieudefensie, over de reden voor de actie.

Fossiele subsidies

Reden voor deze actie is voor Extinction Rebellion de 17,5 miljard aan subsidies die de fossiele industrie jaarlijks ontvangt. Of dat bedrag ook zo hoog is, is nog voer voor discussie. Het kabinet houdt het zelf op een bedrag rond de 4 miljard per jaar. Volgens Milieudefensie, ook aanwezig bij de demonstratie, gaat het om een bedrag rond de 8 miljard per jaar. Wat zijn die fossiele subsidies eigenlijk? Het gaat vooral om belastingsubsidies, zoals kortingen op energiebelasting, vrijstellingen van accijnzen (op bijvoorbeeld kerosine) en belastingvrijstellingen.

Topeconomen

Overigens is niet alleen de milieubeweging voor het afschaffen van deze fossiele subsidies. Een grote groep Nederlandse topeconomen (zoals Sweder van Wijnbergen en Sandra Phlippen) en hoogleraren pleitten eind november in het Financieel Dagblad ook voor het afschaffen van deze 'fossiele voordelen'. Zij stellen in het opiniestuk dat overheden 'wereldwijd financiële prikkels geven die averechts werken'. 'Zo werken zij de eigen klimaatdoelen juist tegen. Overheden bieden namelijk veel meer steun aan fossiele brandstoffen dan aan schone hernieuwbare energiebronnen', zo schrijven ze in het FD.

40 organisaties