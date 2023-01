Bekende Nederlanders als klimaatactivisten

Voor acteur Slieger Sloot was het duidelijk, er zat niks anders op dan zich aan te sluiten bij de klimaatbeweging: “Het is 5 voor 12 dus de hoogste tijd dat we ons uitspreken. En dat BN'ers dat doen is alleen maar fantastisch. Je ziet dat als Billie Eilish zich bijvoorbeeld uitspreekt over het klimaat, dat miljoenen volgers dat horen en er hopelijk ook over na gaan denken," zegt Sloot. "Het heeft dan een grotere impact, en dat is mooi."

De klimaat burgerbeweging Extinction Rebellion (XR) groeit met de dag. Of het komt door de bekende gezichten die zich aanmelden is onduidelijk, maar helpen zal het zeker. In Vroege Vogels Radio praten acteur Sieger Sloot en advocaat Bénédicte Ficq over hun beweegredenen.

"Ik hoop gewoon dat mensen m'n gezicht zien, me herkennen van tv en denken: als hij 't zegt, dan zal 't wel waar zijn." Sieger Sloot voegde zich vorig jaar bij XR omdat hij geen andere oplossing zag om dingen te proberen veranderen. "De regering sponsort nog steeds de fossiele industrie, en doet niks.. het maakt me wanhopig. Het is de laatste uitweg. Ik ben woedend," zegt hij. "Maar het voelt ook heel eenzaam, je voelt dat mensen denken, wat doe je lastig, je woont toch zalig? Maar zo is het niet, er wacht een ramp."

Bénédicte Ficq

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq sloot zich onlangs ook aan bij XR. “Ik heb me aangesloten bij XR omdat niet mee meedoen eigenlijk geen optie is. Het raakt ons allemaal en ik wil toch een bijdrage leveren, hoe klein ook. En het enige dat helpt is: spread the word."

Ficq: "Ik merkte dat het menselijk brein eigenlijk te beperkt is. We kijken niet in de toekomst. Ik merkte dat goed toen ik de rookzaak deed" (in 2016 spande Ficq een rechtszaak aan tegen de tabaksindustrie wegens het met voorbedachten rade benadelen van hun gezondheid. De bedoeling van de rechtszaak was niet een schadevergoeding te eisen, maar de strafbaarstelling van de praktijken van de tabaksindustrie. De rechter wees de eis af).

"Ik werd wakker geschud toen ik zag dat al die rokers, ook al wisten ze van de gevaren, zo nonchalant dachten over de gevolgen van hun roken." Volgens Ficq denken mensen net zo over de klimaatramp: "we zien heldere luchten, we hebben lekkere zomers, waar maak je je druk over? En de beleidsmakers hebben net zo’n brein.. die kijken niet verder dan de volgende verkiezingen.."