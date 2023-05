Actievoerders protesteren bij aandeelhoudersvergadering ING

Milieuactivisten met een aandeel ING hadden aangekondigd vragen te stellen over het klimaatbeleid op de jaarvergadering. Vanwege hun komst heeft ING de vergadering verplaatst naar het Muziekgebouw omdat een grotere locatie nodig is.

Activisten van klimaatgroepen Milieudefensie, Extinction Rebellion en Fossielvrij NL hebben maandagmiddag geprotesteerd bij de aandeelhoudersvergadering van ING in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Ze hadden spandoeken bij zich met teksten als "Laatste aanmoediging ING!" en "Hey ING hoe geef jij onze aarde door?" en "ING meest vervuilende bank van NL". De actievoerders protesteren tegen de fossiele investeringen door ING en het "financieren van de klimaatcrisis" door de bank.

Kritische vragen

Ongeveer 70 vrijwilligers met een aandeel waren samen met Milieudefensie aanwezig om CEO Steven van Rijswijk kritisch te ondervragen over de klimaatplannen van de bank. Zij vroegen met klem of de bank haar CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 45% gaat reduceren ten opzichte van 2019. Daarin moet het concern de gehele keten meerekenen: van grondstoffen tot het gebruik van verkochte producten (in vaktermen scope 1, 2 en 3). De bank staat op de lijst van grote vervuilende bedrijven waar Milieudefensie mogelijk een nieuwe klimaatrechtszaak tegen aanspant.

Volgens Milieudefensie committeerde CEO Steven van Rijswijk zich niet aan het klimaatakkoord van Parijs, nadat activistische aandeelhouders van Milieudefensie hem hiertoe opriepen.

Reactie ING

ING luistert naar de kritiek van klimaat- en milieuorganisaties maar zegt ook dat de energietransitie tijd nodig heeft. Dat verklaarde ING-topman Steven van Rijswijk op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank in het Muziekgebouw in Amsterdam.

Van Rijswijk zei te hopen in gesprek te kunnen gaan met de aanwezige activisten over het klimaatbeleid. Hij stelt dat het beleid van de bank in lijn is met de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar dat er wel een balans moet worden gezocht tussen die doelstellingen en het waarborgen van de energievoorziening. De topman gaf aan dat daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, regelgevers, klimaatwetenschappers en ook milieubewegingen.

Milieudefensie vroeg aan het bestuur van ING of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. Die vraag werd vervolgens beantwoord met luid applaus en gejoel in de zaal. President-commissaris Hans Wijers zei daarop: "jullie zijn duidelijk niet alleen". De vraag werd vervolgens meermaals herhaald door activisten van Milieudefensie, telkens gevolgd door hard applaus en gejoel.

Reeks van aandeelhoudersvergaderingen

Activistische aandeelhouders van Milieudefensie waren op 12 april al aanwezig op de vergadering van Ahold Delhaize om dé klimaatvraag te stellen. De multinational deed geen duidelijke toezegging om beleid te maken dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. In juni zal de reeks eindigen met de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM in Parijs. In totaal bezoeken zij 20 aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven in Europa en de Verenigde Staten.

Rechtszaak

Milieudefensie overweegt een rechtszaak te starten tegen ING om de bank te dwingen tot een strikter klimaatbeleid, net zoals eerder tegen olie- en gasconcern Shell gebeurde. Die zaak tegen Shell werd gewonnen door Milieudefensie. De milieugroep spreekt van een "dikke onvoldoende" voor het klimaatbeleid van ING. Van Rijswijk verklaarde wederom dat de doelstellingen van Parijs worden gevolgd en wees onder meer op de inspanningen om de eigen uitstoot te verlagen, maar een harde toezegging op de eisen van Milieudefensie bleef uit.

Beluister hier de reportage die Vroege Vogels heeft gemaakt over de voorbereiding van activisten voor de aandeelhoudersvergaderingen.