Ahold Delhaize doet loze belofte tijdens aandeelhoudersvergadering

Winnie Oussoren, voorzitter van de jongerentak van Milieudefensie Jong, vroeg CEO Frans Muller met klem of het concern hun uitstoot in 2030 met minimaal 45% gaat reduceren ten opzichte van 2019. Daarin moet het concern de gehele keten meerekenen: van grondstoffen tot het gebruik van verkochte producten (in vaktermen scope 1, 2 en 3). Muller sprak van 37 procent vermindering van CO2 in 2030, maar het gaat slechts om 28 procent. Dit komt omdat het bedrijf met een ander basisjaar heeft gerekend, namelijk 2020 in plaats van 2019. Bij lange na niet genoeg om in lijn te zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Daarnaast verwees Frans Muller in zijn antwoord naar het Science Based Target Initiative (SBTi) als maatstaf voor hun klimaatbeleid. Oussoren: "Wij willen benadrukken dat SBTi geen bindend doel formuleert op scope 3 emissies en dat is essentieel om mee te wegen in hun klimaatplannen. 95% van de uitstoot van Ahold Delhaize zit in deze scope, dus daarom ziet Milieudefensie Jong dit antwoord als een 'nee'. Dit is een loze klimaatbelofte, waar wij absoluut geen genoegen mee nemen." Het antwoord van Ahold Delhaize wordt meegenomen in de keuze of Milieudefensie een rechtszaak tegen het concern begint.