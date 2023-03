Knoflookpadden, verzuurde bosbodem en andere onderwerpen

Met de verzuring in de bossen door stikstofdepositie is het erger gesteld dan we tot nu toe dachten. Dat zegt ecoloog en stikstofonderzoeker Arnold van den Burg van Biosphere Science Productions. Uit zijn onderzoek blijkt dat de buffer die normaal aanwezig is in een bodem om de verzuring op te vangen, in oude beukenbossen in de buurt van Ede op de Veluwe geheel weg is. Dat betekent dat bomen moeilijker of niet meer aan de voor hun broodnodige mineralen in de bodem kunnen komen, dat er geen planten als bosanemonen groeien en dat er nauwelijks nog insecten te zien zijn in die bossen.