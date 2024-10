453 kilo huishoudelijk afval per Nederlander ingezameld in 2023

In Nederland werd vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld, omgerekend zo'n 453 kilo per persoon. Een jaar eerder was dat 460 kilo. Daarvan is 177 kilo per persoon restafval en 92 kilo is gft. De inwoners van Ameland gooien jaarlijks elk 713 kilo bij het restafval en zijn daarmee koploper. In Horst aan de Maas gaat gemiddeld niet meer dan 26 kilo per inwoner bij het restafval.