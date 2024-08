Zussen: dramaserie met Joy Delima zeker van een tweede seizoen

De opnamen van het tweede seizoen gaan in 2025 van start en de nieuwe afleveringen moeten in het voorjaar van 2026 op televisie debuteren.

De Nederlandse dramaserie Zussen krijgt een tweede seizoen. Omroep MAX maakte vandaag bekend dat de opnamen in 2025 van start gaan. De nieuwe afleveringen zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2026 op televisie te zien zijn. In het eerste seizoen ontdekt boerendochter Rolinde (Joy Delima uit Rampvlucht) na het overlijden van haar vader (Huub Stapel) dat hij nog twee andere dochters heeft. Samen met haar halfzussen Faya (Melody Klaver uit Arcadia) en Nienke (Fockeline Ouwerkerk uit Deep Shit) duikt ze vervolgens in het mysterie rond zijn dood. De serie Zussen werd geschreven door Ingrid van Berkum (Hockeyvaders) en Martin van Steijn (De 12 van Oldenheim), die tevens werkten aan de thrillerserie Lieve Mama. Volgens de omroep trok de tv-uitzending van de eerste aflevering bijna 1,3 miljoen kijkers (inclusief online kijkbeurten bijna 1,7 miljoen).