Wolf Hall: The Mirror and the Light: eerste blik op serie van de BBC

Mark Rylance (Bridge of Spies) en Damian Lewis (Homeland) keren terug in een tweede seizoen van Wolf Hall, dat vanaf zondag 10 november te zien is op BBC One. De nieuwe reeks van het historische drama kreeg de subtitel The Mirror and The Light en draait om de nasleep van de executie van Anna Boleyn in 1536. Staatsman Thomas Cromwell (Rylance) probeert de politieke ladder verder te beklimmen, terwijl koning Henry III (Lewis) na de dood van zijn vrouw besluit te trouwen met Jane Seymour (Kate Phillips uit Miss Scarlet and the Duke). De cast van het drama werd verder uitgebreid met Harriet Walter (Killing Eve) als Lady Margaret Pole, Timothy Spall (Mr Turner) als de Duke of Norfolk en Harry Melling (The Queen’s Gambit) als Thomas Wriothesley. De zesdelige reeks (elke aflevering duurt zestig minuten) werd geschreven door Peter Straughan (Tinker Tailor Soldier Spy) en Peter Kosminsky (The Undeclared War) tekende voor de regie.