When No One Sees Us: Spaanse thrillerserie komt in maart naar HBO Max

Na eerder al het Poolse The Eastern Gate debuteert HBO Max met When No One Sees Us binnenkort opnieuw een uit Europa afkomstige thrillerserie: het Spaanse drama is vanaf vrijdag 7 maart bij de vod-dienst te zien. When No One Sees Us speelt zich af in het zuiden van Spanje tijdens de viering van Semana Santa (de Goede Week). Het verhaal draait om Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú), een sergeant bij de Guardia Civil die een vreemde zelfmoord onderzoekt en verwikkeld raakt in een mysterieuze zaak rondom één van de processies van de Semana Santa. Tegelijkertijd arriveert ook de Amerikaanse legeragent Magaly Castillo (Mariela Garriga) op een nabijgelegen militaire basis om de verdwijning van een Amerikaanse soldaat te onderzoeken. Al snel blijkt dat beide zaken met elkaar te maken hebben, waarna Lucía terechtkomt in een web van geheimen, intriges en onverklaarbare gebeurtenissen.