The Eastern Gate S01E01: spannende spionageserie met extra lading HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© HBO Max

De groeiende dreiging van Rusland is vermoedelijk mede een oorzaak voor de enorme aanwas aan spionageseries de afgelopen tijd. Met het prima gemaakte The Eastern Gate doet de Poolse divisie van HBO Max zijn duit in het zakje.

De spannende eerste scène van The Eastern Gate na de proloog had zo uit een koudeoorlogthriller uit de jaren zestig of zeventig kunnen komen. De sexy spionne Ewa (Lena Góra) heeft een opdracht op een feest van anti-westerse socialites die haar ondervragen over haar pro-Russische loyaliteit. 'Onze rijke cultuur bestaat al duizend jaar!', schampert Ewa. 'In het Westen hebben ze pas honderdvijftig jaar elektriciteit.'

De groeiende dreiging van Rusland in Europa vormt het fundament voor deze geslaagde Poolse toevoeging aan het steeds verder uitdijende assortiment van spionageseries. De titel verwijst naar de Suwalki Gap, een dunbevolkt gebied ten zuidwesten van de grens tussen Litouwen en Polen. De smalle en lange strook is van groot strategisch belang is voor de NAVO en het waarborgen van stabiliteit in de regio. Nadat de missie uit de ouverture leidt tot een groot persoonlijk drama, wil Ewa de geheime dienst het liefst de rug toekeren. Maar als haar partner, die ook spion is, opeens verdwijnt, voelt ze zich gedwongen om toch weer het veld in te gaan.

© HBO Max

The Eastern Gate past in het voornemen van HBO Max en Warner Bros om meer Europese producties te gaan ontwikkelen. De serie zal niet de boeken ingaan als de beste thriller ooit gemaakt, maar de grimmige Europese actualiteit geeft het verhaal wel meer urgentie. En regisseur Jan P. Matuszynski (Leave No Traces) bewijst het genre prima onder de knie te hebben en bouwt de spanning vaardig op. Binnen één aflevering serveert hij genoeg intrigerende vragen, penibele situaties en geopolitieke puzzelstukjes om het publiek aan te sporen om door te kijken. Dit is mede te danken aan hoofdrolspeelster Góra, die niet alleen het fysiek, maar ook de x-factor heeft om het soms wat voorspelbare verhaal te dragen. Dat Ewa voor haar gevecht voor vrijheid en vrede ook een hoge persoonlijke prijs moet betalen, zal niemand verbazen.