We Live in Time: de beste en meest integere tranentrekker in tijden

Prachtige film met Florence Pugh en Andrew Garfield in topvorm. Ze vinden elkaar in de liefde, zij krijgt kanker en gaat dood, en ze krijgen toch een kindje. Het gaat heel erg door merg en been, maar de chemie tussen de hoofdrolspelers is fantastisch om te zien.

Vrijwel iedereen heeft te maken gekregen met verlies, dood, ziekte en afscheid nemen, en wat dat met jezelf en de omgeving doet. We Live in Time gaat daarover en schrikt nooit terug voor de emoties, maar is ook niet afgrijselijk melodramatisch. Het echte leven is al verdrietig genoeg, en daar houdt de film het gelukkig bij; er wordt niet extra op je emoties gehamerd. Wel op je lachspieren, want er zit een hoop humor in de situatie: twee geliefden plus een dochtertje, die ook in de ellende de lol van het leven blijven inzien.

Florence Pugh (The Wonder) is een chef-kok die eierstokkanker krijgt, maar net op tijd een kindje krijgt - een impromptu bevalling in een tankstation in een tunnel waarin een file staat: echt de aangrijpendste bevalling in de filmgeschiedenis van deze eeuw, ga het maar bekijken. Het doet pijn om te zien.

En pijn heb je eigenlijk de hele tijd tijdens We Live in Time. Doordat Pugh en haar geliefde Andrew Garfield (Silence) zo ongelofelijk sympathiek zijn en doordat je hun liefde als kijker zo fijn vindt en steunt. De film vertelt hun verhaal niet lineair: hun tijd samen wordt bewust in stukken geknipt en in tijdsprongen verteld. Dus je weet nooit precies in welke volgorde het verhaal wordt opgedist, maar je raakt nooit echt in de war.

Het is juist wel een toevoeging, dat non-lineaire; zij is eerder aan de chemo dan wanneer ze het kindje krijgt, en hij weet niet waaraan hij begint omdat hij bij het eind begint; het is niet heel gekunsteld, maar geeft wel een mooi beeld van de absurde chaos die een dodelijke ziekte in de liefde teweegbrengt, zowel tussen partners als bij ouders en een kindje.

Je gaat het geheid niet drooghouden tijdens deze film, maar We Live in Time is prachtig teder, grappig en snoei-ontroerend. De dood van je geliefde is niet echt het einde, en toch ook weer wel, en dat feit kijkt deze film recht in de ogen, zonder te depri of zwart te worden.