Virgin River S06E01: de bruiloft van Mel en Jack is aanstonds Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Terwijl Mel en Jack op het punt staan hun liefde te bezegelen, sluimert er op de achtergrond ook weer iets unheimisch.

De verhaallijnen van Virgin River, en dat zijn er nogal wat, schrijven zichzelf. Neem de aanstaande bruiloft van Mel (Alexandra Breckenridge) en Jack (Martin Henderson). Bijna alles is in kannen en kruiken. Alleen Mels jurk moet nog worden goedgekeurd en de twee krijgen een dansles, ter voorbereiding op hun openingsdans. Voor het passen van de jurk heeft Mel haar vriendinnen van de naaivereniging meegenomen. De kille verkoopster, die Mel aanspreekt met Melinda, heeft de verkeerde jurk gekocht. De ‘Vanna’, in plaats van de veel galantere ‘Ophelia’. Ach, daar passen Mels vriendinnen zo een mouw aan.

Als personages beschikken over bepaalde kwaliteiten, moet je die gewoon inzetten, zo simpel is het soms gewoon. Ook vragen de dames of Mels vader Everett (John Allen Nelson oogt als Dustin Hoffmans broer) langskomt bij de echtverbintenis. Everett diende zich aan het einde van het vijfde seizoen ineens aan en wil graag alsnog een vaderfiguur voor Mel zijn. Maar hij heeft wel een verleden in het dorp. En bovendien gaat het niet zo lekker met zijn gezondheid. Even denk je als kijker: zal hij het feest wel redden? Maar dan blijkt de aandoening toch niet zo erg.

© Netflix

Voor Preacher (Colin Lawrence) kan het wel iets slechter uitpakken. Hij hielp Paige (Lexa Doig) bij het verstoppen van het stoffelijk overschot van haar echtgenoot. Maar zouden de makers dat de kijker echt aandoen? Door een sleutelpersonage aan het begin van een nieuw deel te verbannen? Daar lijkt het ook niet op. Zoals gewoonlijk is alles nog voor even pais en vree. Hoewel de laatste scène zich afspeelt in de gevangenis. De gevangenis fungeert in Virgin River als een soort metafoor voor de kwaadaardige verhaallijnen die ook op Mel en consorten moeten worden losgelaten. Je moet niet voortdurend de verhaallijnen zichzelf laten schrijven.

Af en toe is er ook behoefte aan verrassing.